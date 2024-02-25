قتل زوجته بالفأس وأجهز على طفلته خوفا من افتضاح أمره.. تأجيل النطق بالحكم على عامل المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، النطق بالحكم على قاتل زوجته وطفلته بالمنيا، لليوم الثاني من دور شهر إبريل المقبل، بعد إحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه خلال الجلسات السابقة.

وقرار تأجيل المحكمة جاء في القضية رقم 7161 لسنة 2023 مركز مطاي، والمقيدة برقم 904 لسنة 2023 كلي شمال المنيا، والمتهم فيها "ر.ر" 36 سنة، عامل زراعي، يقيم بإحدى قرى مركز مطاي شمال المنيا، والمتهم بقتل زوجته وابنته، وسبق وأن أصدرت المحكمة خلال جلستها في 25 ديسمبر الماضي، حكمها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في الإعدام شنقا، وحددت جلسة اليوم موعدا للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية إلى شهر مارس الماضي، بعد أن قتل المتهم زوجته "ن.ع" مع سبق الإصرار والترصد، فهشم رأسها مستخدما (فأس)، بحجة سوء عشرتها وتكرار المشاكل الأسرية بينهما، وعندما شاهدته ابنته، أجهز عليها وقتلها خوفًا من افتضاح أمره، وألقى الجثتين في بيارة صرف صحي.