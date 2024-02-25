وهاب اوضح بان اللجنة الخماسية "فرطت": حزب الله إشترى صواريخ جافلين من السوق السوداء في أوكرانيا

اشار رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب الى انه "لا أحد يملك الحقيقية مئة بالمئة بشأن وقف الحرب وهناك أزمة غذائية موجودة في لبنان، وعلى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن يتصرف كرجل دولة".

واوضح وهاب في تصريح تلفزيوني، بان "كل الأمور متوقفة الى أن تنتهي الحرب في قطاع غزة والحكومة الإسرائيلية ستسقط في حال أثمرت "محادثات باريس"، والإسرائيلي غير قادر على شن حملة بريّة على لبنان وحزب الله جهّز نفسه "لحفلة" من القصف الصاروخي بعشرات الآلاف بإتجاه الأراضي المحتلة".

واردف "حزب الله إشترى صواريخ جافلين من السوق السوداء في أوكرانيا وأنا كذلك إشتريت والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "نصّاب"، واستطرد "أثق بحسابات وبكلام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله حول بناء البيوت المدمّرة، وحزب الله بدأ "بضب مصريات الحرب" والأكيد أنه لن يتكل على جهود ميقاتي".

وشدد على ان القرار 1701 خرقه الإسرائيلي وليس حزب الله، والموفدين الدوليين لم يطرحوا طروحات متوازنة وهم ينقلون الرأي الإسرائيلي وسمعت أن المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين لن يعود الى لبنان، والظاهر أن اللجنة الخماسية "فرطت" والسعودية بإنتظار مباحثاتها مع إيران.