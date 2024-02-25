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وصول طائرتين إغاثيتين سعوديتين للعريش على متنها رافعتين لنقل المواد الإغاثية لفلسطين

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ياسر رشاد - القاهرة - وصلت إلى مطار العريش الدولي  الطائرتان الإغاثيتان السعوديتان، اللتان سيرهما مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وتحمل الطائرتان على متنهما سيارتي نقل ورافعتين شوكيتين تم تسليمها للهلال الأحمر المصري للإسهام في تسهيل عملية تحميل ونقل المساعدات الإغاثية التي تصل إلى مطار العريش والمخصصة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

تأتي تلك المساعدات في إطار دور المملكة العربية التاريخي المعهود بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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