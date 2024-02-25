شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالتنسيقية يتقدم بطلب إحاطة بشأن غياب التنسيق لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة، بشأن غياب التنسيق بين المجالس الطبية المتخصصة والمستشفيات الحكومية لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة مما ينعكس سلبا علي المواطنين.

وقال "بدر" في طلبه، إنه علي الرغم من المجهود الكبير الذي تبذله الدولة في العلاج علي نفقة الدولة والذي بلغ العام الماضي ما يقارب الـ 8 مليارات جنيه إلا أنه تلاحظ لدينا تعطيل عشرات القرارات نتيجة التعنت بين بعض المستشفيات وهيئة المجالس الطبية المتخصصة

وتابع: "بينما توصي اللجنة الطبية بعمل جراحات لبعض الحالات تقوم اللجنة الخاصة بالمجالس برفض التوصية وإعادتها عدة مرات، وهو ما يؤدي إلي التأثير سلبا علي المواطنين وعلى سرعة إجراء الجراحات لهم"، مشيرا إلى أنه تلاحظ أيضا في الأونة الأخيرة زيادة قوائم الانتظار مرة أخري، وهي الأزمة التي كنا قد تغلبنا عليها نتيجة مبادرة رئيس الجمهورية.