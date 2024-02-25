شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب: "حياة كريمة" ساهمت فى تعزيز خدمات الاتصالات والإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن وزارة الاتصالات بقيادة الوزير الدكتور عمرو طلعت تبذل جهودا كبيرة جدا في تعميم خدمات الاتصالات بجميع أنحاء الجمهورية من خلال شبكة أبراج تغطي عموم الجمهورية، على الطرق الرئيسية أو المحافظات النائية المترامية الأطراف بالتعاون مع شركات المحمول العاملة في مصر التي تقدم خدمات المحمول .

وأضاف " بدوي " خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد 7 طلبات إحاطة بشأن ضعف خدمات المحمول وسوء الشبكة في مناطق متعددة، ومطالبات بتركيب ابراج جديدة لتقوية الشبكات ، أن خطة الوزارة، ذللت العديد من العقبات وخاصة في تغطية عدد من الطرق السريعه بعدد من المحافظات بالأبراج لتقديم خدمات الاتصالات، خاصة وأن بمصر 450 طريقا رئيسيا سريعا يخدم جميع المحافظات، وأن هناك نسبة تغطية للشبكات كبيرة تطل لمعدلات 100% في معظم الطرق .

وأشاد بدوي بجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إعداد خطة تنموية شاملة علي رأسها زيادة أبراج الاتصالات التي ساهمت حياة كريمة فيها بشكل كبير للتوصيل الخدمات إلي الجمهور بما يعزز خدمات الاتصالات والإنترنت فائق السرعة .

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، قد ناقشت خلال اجتماع اليوم 7 طلبات إحاطة بشأن ضعف خدمات المحمول وسوء الشبكة في مناطق متعددة، ومطالبات بتركيب ابراج جديدة لتقوية الشبكات.

وتشمل الطلبات تلك المقدمة من النائب تامر عبد القادر بشأن تركيب أبراج المحمول للطريق الجديد الرابط بين مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، والنائب حمدي محمد حسن بشأن عدم وجود شبكات محمول على طريق بلاط منفلوط بمحافظة الوادي الجديد، والنائب محمد إسماعيل، بشأن ضعف تغطية شبكات المحمول بمنطقة حجر النواتيةبمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلبات مقدمة من النائب ني نتر الغزاوي، بشأن تراجع وتدني الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات فى نطاق محافظة القاهرة، والنائب إيهاب عبد العظيم، بشأن تضرر المواطنين من ضعف جميع شبكات المحمول وشبكات الإنترنت وعدم تركيب خطوط أرضية جديدة في جميع قري المجالس القروية بمركز العدوة بمحافظة المنيا.

واخيرا مناقشة طلبات النائب خالد بدوي، بشأن سوء خدمات شبكات المحمول والإنترنت بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، والنائب أحمد نشأت منصور بشأن تدني مستوي الخدمة المقدمة للجمهور بفروع مكاتب خدمة العملاء لاحدي شركات خدمات التليفون المحمول بمدينة سوهاج وعدم وجود عدد كافي من الموظفين يتناسب مع عدد العملاء المترددين على الفروع.