شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بتوصيل المياه لنهاية ترع إدكو وخطة لتأهيل القنوات المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم إدراج ترع قرى مركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة ضمن مشروع تبطين الترع الذي شرعت الدولة في تنفيذه خلال السنوات الأخيرة.

وأشار محمد زين الدين، إلى عدم وصول المياه لنهاية الترع في منطقة حوض الرمال، ما يؤثر على الأراضي الزراعية، محذرا من أن عدم توفير المياه لنهايات الترع يؤثر على الزراعة، متسائلا هل هناك تبطين لترع إدكو وعددها 17 ترعة أم هناك بدائل لتوفير المياه؟، كل ما يهمنا وصول المياه للمزارع، حفاظا على الرقعة الزراعية، خصوصا في ظل دخول محصول زراعا الأرز.

ومن جانبها أكد المهندس محمد أيوب، مدير عام ري البحيرة، أن ترع مركز إدكو هناك جزء منها تبع كفر الدوار وتم تأهيل 4 ترع، مشيرا إلى أن هناك دليل إرشادي لدراسة باقي الترع لأن جميع الترع لن يتم تبطينها ولكن سيتم صيانتها بشكل مختلف.

وأكد ايوب، أن حميع الترع على مستوى الجمهورية، التي لم يتم تأهيلها سيتم دراستها، لافتا إلى أن كل الترع مدرجة للتطوير، ولكن الأولوية حاليا في حياة كريمة.

وأوصت اللجنة بتقرير رسمي من وزارة الري بشأن خطة تأهيل الترع وتحديدا في إدكو، فضلا عن التأكيد على توصيل المياه لنهايات الترع حفاظا على الزراعة.