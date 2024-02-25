شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكى: جلسات متخصصة مغلقة للحوار الوطنى غدا لمناقشة القضايا الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن انطلاق جلسات مناقشات المحور الاقتصادى غدا الأثنين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مضيفا أن الجلسات ستناقش قضايا التضخم والصناعة والإنتاج والسياسات النقدية.

وأضاف جمال الكشكى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجلسات ستكون متخصصة مغلقة، وأنها ستنعقد بحضور ممثلين عن الحكومة والمتخصصين والخبراء في ذلك الشأن.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى، قد ناقش ترتيبات المرحلة الثانية للحوار وبلورة العناوين والقضايا والموضوعات الاقتصادية وتحديد مواعيد بدء اللجان المتخصصة لمناقشة الحزم الاقتصادية والوصول لنتائج سريعة في أقصر وقت ممكن.