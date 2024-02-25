الرئيس الأوكراني يأمل في عقد قمة بشأن السلام خلال الربيع: 31 ألف جندي أوكراني قتلوا في الحرب

اشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى إن بلاده تأمل في أن يناقش زعماء العالم خلال قمة تعقد في سويسرا خلال الأشهر القليلة المقبلة رؤية كييف للسلام، وأن يتم بعد ذلك تقديم خطة السلام إلى روسيا.
وأوضح زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في كييف "آمل أن يتم ذلك في الربيع. يجب ألا نخسر هذه المبادرة الدبلوماسية". ولفت الى ان 31 ألف جندي أوكراني قتلوا في الحرب حتى الآن، كما ان عشرات الآلاف من المدنيين قتلوا بالمناطق المحتلة حتى الآن، واشار الى إنه لا يمكنه الكشف عن عدد الجرحى في الحرب لأن ذلك سيساعد روسيا.
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