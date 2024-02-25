نتانياهو: لم يتضح بعد ما إذا بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن الاسرى

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه لم يتضح بعد إذا كانت المحادثات الجارية ستتمخض عن اتفاق بشأن الاسرى.

ورفض نتنياهو في حديثه لشبكة "سي.بي.إس نيوز"، الكشف عن تفاصيل، لكنه قال إن حركة حماس لا بد أن "تقبل بحل منطقي". ولفت الى إنه سيجتمع مع فريقه في وقت لاحق اليوم لمراجعة خطة عسكرية مزدوجة تشمل إجلاء المدنيين الفلسطينيين وعملية لتدمير ما تبقى من كتائب حماس.

وأضاف "إذا كان لدينا اتفاق، فسيتأجل بعض الوقت لكنه سيُنجز. وإذا لم يكن لدينا اتفاق فسننجزها على أي حال".