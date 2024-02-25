اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً على بلدة بليدا، ‌‎استهدفت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:50‌‌‎ ‎من عصر يوم الأحد 25-02-2024، مبنيين ‏يتموضع ‏فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابتهما إصابة ‏مباشرة.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهداف مبنيين ‏يتموضع ‏فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية ردا على الاعتداء على بلدة بليدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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