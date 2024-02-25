أوكرانيا تنتقد تأخر الدول الغربية في تسليم الأسلحة

ابوظبي - سيف اليزيد - انتقدت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، تأخر الدول الغربية في تسليم الأسلحة والمساعدات العسكرية التي تطلبها كييف.

وأعلن رستم أوميروف وزير الدفاع الأوكراني أن نصف الأسلحة التي يعد الغرب بتوريدها إلى أوكرانيا تُسلّم بعد تأخير.

وقال، خلال منتدى بمناسبة الذكرى الثانية لبدء الأزمة الأوكرانية "في الوقت الحالي، التعهد ليس مرادفاً للتسليم، 50 بالمئة من الالتزامات لم يتم الإيفاء بها في الوقت المحدد".

وأضاف أنه بسبب هذه التأخيرات "نخسر أشخاصاً وأراضي".

رستم أوميروف وزير الدفاع الأوكراني

وانسحب الجيش الأوكراني، الذي يواجه وضعًا صعبًا جداً على خط الجبهة، من بلدة "أفدييفكا" (شرق) بعد أشهر من القتال، بسبب نقص الرجال والذخيرة.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الغربيين مراراً، في الأيام الأخيرة، على تسليم المساعدات العسكرية "في الوقت المحدد"، مطالباً خصوصاً بذخيرة وبالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة.

وقال زيلينسكي، أمس السبت خلال اجتماع افتراضي لمجموعة السبع، تزامناً مع الذكرى الثانية للأزمة "تعلمون جيدا ما نحتاج إليه لحماية أجوائنا، لتعزيز قواتنا البرية، ما نحتاج إليه لدعم نجاحاتنا البحرية والاستمرار فيها، وتعلمون تماماً أننا نحتاج إلى ذلك في الوقت المناسب ونعوّل عليكم" على هذا الصعيد.

واعتبر الرئيس الأوكراني أيضًا أنّ التأخير في تسليم الأسلحة ساهم في فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف في صيف 2023.

وأكد زيلينسكي، الجمعة "العام الماضي، خلال الهجوم المضاد، حصلنا على الكثير من الأشياء المفيدة جداً، والكثير من الأشياء المهمة جدًا، ولكنها لم تصل في الوقت المحدد".