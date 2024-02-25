حزنًا على ضحايا قارب الجيزة.. مواطن يلغي حفل خطبة ابنته في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر موظف من أبناء قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ، اليوم الأحد، مسقط رأس 8 ضحايا غرق قارب قرية نكلا بمحافظة الجيزة إلغاء حفل خطوبة ابنته حزنًا على الضحايا.

وأكد السيد محمد الجمال، موظف من أبناء قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ لمصراوي أنه قرر إلغاء حفل خطوبة ابنته المقرر له مساء اليوم الأحد، بعدما انتشر نبأ غرق الضحايا الثمانية.

وكشف عن أهالي قرية ميت الديبة جميعهم في حالة حزن شديدة بعم وفاة الضحايا الثمانية ووفقًا لحالة الترابط بين أهالي القرية فإن الأفراح والأحزان يتشاركها الجميع معًا.

وقال والد العروس:"من واقع حالة الحزن التي يعيشها أهالي قرية ميت الديبة بسبب فقدانهم 8 شباب من خيرة شبابها أرى لا يصح إقامة أي مناسبة بها احتفالات في ظل حالة الحزن التي تسيطر على القرية وعلى إثر ذلك قررت إلغاء حفل خطوبة ابنتي وتأجيله".

ويترقب أهالي قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ، اليوم الأحد، وصول جثامين العمال ضحايا غرق قارب محافظة الجيزة.

وكشف أهالي القرية لـ"الخليج 365" أن 8 عمال من أبناء القرية لقوا مصرعهم غرقًا في حادث غرق قارب الجيزة جرى انتشال جثتين منهم وجاري البحث عن 6 آخرين.

كشف مصدر أمني مسؤول عن تفاصيل جديدة في حادث غرق مركب تقل عمالا بمركز منشأة القناطر، اليوم الأحد

وكان قارب صيد صغير تستخدم كمعدية تقل 13 عاملا، حدث بها عطل مفاجئ وغرقت بنهر النيل بمنطقة عزبة ربيع بقرية نكلا ويتبعون شركة "حسن علام" للمقاولات من بينهم ضحايا كفر الشيخ الثمانية.

وتبين أنهم كانوا في طريقهم إلى محل عملهم بمشروع مستقبل مصر، بينما شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري يعملان على انتشال الجثامين.