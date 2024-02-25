وزير التعليم يكشف موعد امتحانات المواد غير المضافة للثانوية العامة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللجنة المسؤولة عن وضع جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة بإجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ / ٦ / ٢٠٢٤.

وأضاف الوزير خلال اجتماعه مساء اليوم مع اللجنة، أن الهدف من وضع الامتحانات المواد غير المضافة حتى يتاح للطلاب فرصة اجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد اجتماعا مع اللجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ووجه الدكتور رضا حجازي اللجنة بمراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.