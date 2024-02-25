وزير التعليم: عقد اجتماع مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيعقد اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة قبيل الإعلان عنه.

وأضاف الوزير خلال اجتماعا، عقده مساء اليوم مع اللجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، أنه سيتم الإعلان عن جدول الإمتحانات قريبا للطلاب.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد اجتماعا مع اللجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ووجه الدكتور رضا حجازي اللجنة بمراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.