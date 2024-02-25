شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام النواب توجه اللوم لجهات حكومية للاستعانة بغير المتخصصين فى ترميم مسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائبة درية شرف الدين، لمناقشة موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين محمود قاسم وأميرة صابر بشأن: عدم قيام لجنة إدارة التراث بمحافظة الإسكندرية بالرقابة على أعمال الترميم بسقف مسجد أبى العباس مما يتسبب فى طمس الهوية الدينية والأثرية للمسجد.

عقد الاجتماع وسط حضور الدكتور أبو بكر أحمد عبد الله، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية بوزارة الأوقاف، والمهندس مجدى أبو عيد مدير عام الإدارة الهندسية بالوزارة عن محافظة الاسكندرية، وشيرين مصطفى مدير الإدارة العامة للحفاظ على التراث بديوان عام محافظة الإسكندرية، والمهندسة مهجة صدقى مدير عام الإدارة الهندسية بحى الجمرك.

وأوضحت النائبة أميرة صابر أن مسجد المرسى أبو العباس قيمة تراثية ولابد من الاحتفاظ بها وهو ذو تصميم معمارى ايطالى وعلى وشك ادراجه وتسجيله كأثر.

وأكدت أن المسجد وإن لم يكن مسجدا أثريا إلا أنه مبنى تراثى ويعتبر درة المساجد فى الإسكندرية وأن أعمال الترميم التى تمت تعد كارثة بكل المقاييس ولا يعفى أى مسؤول من المساءلة القانونية، كون المقاول حطم الزخارف الجصية للسقف الرئيسى للمسجد، وهو سقف «الشخشيخة»، ومسحها بالكامل، مستخدماً أدوات البناء والتكسير وهو المطرقة والإزميل دون وعى ولا دراية بقيمة ما ارتكب جريمة فى حقه وأبدت حزنها الشديد تجاه ما حدث للزخارف التاريخية باعتبارها كنزاً لا يقدر بثمن.

وعقبت شيرين مصطفى مدير الإدارة العامة للحفاظ على التراث بمحافظة الإسكندرية مؤكدة أن مسجد أبى العباس وارد بمجلد الحفاظ على التراث برقم كود 1521 وبالمعاينة بتاريخ 24/1/2024 تبين البدء فى الأعمال المتمثلة فى إزالة الزخارف بالقبة الوسطى بداخل المسجد مما أدى لطمس بعض معالم المسجد بالمخالفة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 وأن أعمال الترميم تمت دون الحصول على أورنيك الترخيص الخاص بترميم المسجد من المركز النموزجى ودون التقدم بشهادة من مشرف ومقاول ودون أشراف مهندسين متخصصين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

كما أكدت على أنه تم تحرير قرار إيقاف رقم 5 لسنة 2025 وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة المذكورة.

وأشار المهندس مجدى أبو عيد مدير عام الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف إلى أنه تم إيقاف الأعمال الجارية، وتشكيل لجنة هندسية للمعاينة الميدانية للمسجد واعداد تقرير مفصل ومقايسة تقديرية بالأعمال المطلوبة اعتبارا من 29/1/2024، كما تم مخاطبة الجهات الآتية( الانتاج الحربى- الهيئة العربية للتصنيع- المقاولون العرب- المجموعة الوطنية لاستثمار ات الأوقاف لإحضار العروض المالية، وقد تحدد يوم الخميس الموافق 29/2/2024 جلسة فتح العروض المتقدمة وتم اخطار الجهات التى تقدمت بالعروض.

وفى نهاية الاجتماع وجهت لجنة الإعلام اللوم لكلا من وزارة الأوقاف وإدارة التراث بمحافظة الاسكندرية بسبب الاستعانة بغير المتخصصين فى أعمال الترميم التى أدت لطمس أهم معالم مسجد المرسى أبو العباس.

وأوصت اللجنة بالتأكيد على وزارة الأوقاف وبشكل ملزم بعدم القيام بأية أعمال اسناد لترميم مسجد المرسى أبو العباس مرة أخرى إلا بعد الرجوع وبالتنسيق مع اللجنة العليا للحفاظ على الآثار والتراث والهوية الحضارية بمحافظة الاسكندرية، وتعميم هذا الإجراء على جميع المساجد ذات القيمة المعمارية والتراثية.

كما أوصت الالتزام بالتحقيق والمحاسبة القانونية وتوقيع الجزاء المناسب على المسئولين على أعمال الترميم التى أدت لطمس زخارف مسجد المرسى أبو العباس.

وشددت للجنة على إدارة التراث بمحافظة الاسكندرية على ضرورة الالتزام بإجراء تحديث لعمليات حصر المبانى والمساجد التراثية ووضع خطة تضمن الحفاظ الإرث الحضارى والهوية المتميزة لمحافظة الإسكندرية.

كما أوصت قيام إدارة التراث بمحافظة الاسكندرية بتشكيل لجنة من المتخصص لمباشرة أعمال الصيانة بصفة دورية للمبانى ذات الترث المعمارى المتميز ومتابعة هذه الأعمال وتقديم تقرير دورى عما أنجزته وتنجزه من أعمال.