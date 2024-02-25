غالانت: سنكثف إطلاق النار مع لبنان حتى لو أبرمت هدنة في غزة إلى أن يستسلم حزب الله

اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الى إنه في حال التوصل إلى هدنة مؤقة بموجب اتفاق محتمل على تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، فإنها لن تشمل المواجهات مع حزب الله في الجنوب اللبناني،

وتوعد غالانت في تصريح له من مقر قيادة المنطقة الشمالية، بتصعيد هجمات الجيش الإسرائيلي في لبنان ومواصلتها "حتى الانسحاب الكامل لحزب الله وعودة سكان البلدات الشمالية إلى منازلهم".