اشار مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الى إن الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل توصلت إلى تفاهم بشأن "الملامح الأساسية" لاتفاق الاسرى من أجل الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.
وأوضح سوليفان لشبكة "سي.إن.إن"، أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض، مشيرا إلى أنه يجب عقد محادثات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
واشار الى إنه لم يجر بعد إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن على خطة إسرائيل للعمليات العسكرية في رفح، لكنه يعتقد بأنه يتعين حماية حياة المدنيين. وأضاف "ينبغي عدم تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في رفح قبل وجود خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لحماية هؤلاء المدنيين وإيصالهم إلى بر الأمان وإطعامهم وكسوتهم وإيوائهم".
كانت هذه تفاصيل خبر سوليفان: إسرائيل ومصر وقطر وأميركا اتفقت على "الملامح الأساسية" لاتفاق الاسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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