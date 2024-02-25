شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تصدر تقرير ميزانية العام الماضى لعرضها على الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس نقابة الصحفيين، ميزانية النقابة عن العام المنقضي، والذي ينتهي في 31 ديسمبر 2023؛ وذلك تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية للنقابة، والتي مقررًا أن تنعقد في الأول من مارس المقبل.

لاعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 وكذلك السنة المنتهية فى ديسمبر 2023 وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2024، يأتى ذلك إعمالا لنص المادة 313 من قانون النقابة 76 لسنة 1970.