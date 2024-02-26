شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى: الحكومة تعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى بكل المستويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن السياسة الحكومية القوية التي تكون مبنية على التوافق المجتمعي، مؤكدا أن الحوار الوطني يستطيع أن يوفر للحكومة هذا التوافق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامية قصواء الخلالى، أن الخطة التي وضعتها الحكومة ليس بها أولويات محددة في تطبيق مخرجات الحوار الوطني إنما هو تطبيق كامل وشامل على التوازى في كل المحاور، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لافتا إلى أن مشروعات القوانين المطلوبة يتم إعدادها في أسرع وقت خاصة أن الأفكار فيها واضحة.

وذكر أن تطبيق التوصيات يستغرق عدد من الأسابيع، وشاهدنا السوق يستعيد توازنه، لافتا إلى أن هناك توصيات في المجال المجتمعي على مستوى الصحة والتعليم والثقافة، وهي أشياء سهل تطبيقها، ورأينا رغبة شديدة من رئيس الوزراء على التطبيق السريع.