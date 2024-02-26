مشفى "سوروكا": استقبلنا 10 مصابين من جراء الحرب بينهم 4 بحالة خطيرة خلال آخر 24 ساعة

اعلن مشفى "سوروكا" في بيان، إنه استقبل 10 مصابين من جراء الحرب، بينهم 4 بحالة خطيرة خلال آخر 24 ساعة.

وذكر أنه يقدّم العلاج حاليا لـ25 مصابا، بينهم 8 بحالة خطيرة. ولفت إلى أنه استقبل ألفين و778 مصابا منذ بدء الحرب.