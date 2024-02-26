اعلن مشفى "سوروكا" في بيان، إنه استقبل 10 مصابين من جراء الحرب، بينهم 4 بحالة خطيرة خلال آخر 24 ساعة.
وذكر أنه يقدّم العلاج حاليا لـ25 مصابا، بينهم 8 بحالة خطيرة. ولفت إلى أنه استقبل ألفين و778 مصابا منذ بدء الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر مشفى "سوروكا": استقبلنا 10 مصابين من جراء الحرب بينهم 4 بحالة خطيرة خلال آخر 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.