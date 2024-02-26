الخارجية الاسرائيلية: احد الاشخاص أضرم النار في جسده أمام السفارة الاسرائيلية في واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء اليوم أن شخصاً أضرم النار في جسده أمام مقر سفارة تل أبيب في واشنطن. وذكرت أنه لا توجد إصابات بين موظّفي السفارة.

واشارت خدمة الطوارئ في واشنطن الى إصابة شخص بجروح بليغة بعد أن أضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن.

بدورها، لفتت ذكرت صحيفة "The Hill" نقلاً عن إدارة الإطفاء بالمنطقة إلى أن رجلاً أضرم النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن، حيث عثرت خدمات الإطفاء والطوارئ الطبية في العاصمة على الرجل خارج السفارة مصاباً بحروق. وأشارت إلى أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى محلي في حالة حرجة، موضحة أن الشخص لم يكن معروفاً لدى السفارة.

من جهّتها، أفادت صحيفة "معاريف" بأن الرجل وصل إلى المستشفى فاقداً للوعي.