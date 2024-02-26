قصف مدفعي يستهدف اطراف حولا مع تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة بإتجاه المنازل في بلدة حولا

استهدف قصف مدفعي اطراف بلدة حولا، كما قام العدو الاسرائيلي بعمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة من موقع العباد بإتجاه المنازل في بلدة حولا.

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