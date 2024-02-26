علماء كينيون يختبرون تطبيقا الذكاء الاصطناعي لتشخيص السل

ياسر رشاد - القاهرة - معهد كينيا للبحوث الطبية ، تجري الأبحاث لإنشاء تطبيق للهاتف المحمول يستخدم الذكاء الاصطناعي لتشخيص السل وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

في غرفة هادئة خاصة ، يسجل الدكتور فيديليس ندوبا وفريقه السعال من الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي مثل السل وكذلك الأشخاص غير المصابين بالأمراض.

الهدف هو إنشاء برنامج يمكنه التمييز بين الاثنين وإنشاء تطبيق للهاتف المحمول يمكنه التعرف بدقة على السعال المرتبط بالسل والأمراض الخطيرة الأخرى.

يتم جمع السعال الطبيعي أو القسري باستخدام ثلاثة ميكروفونات ، بما في ذلك نسخة رخيصة وأخرى عالية الدقة وميكروفون على الهاتف الذكي.

يتم إرسال النتائج إلى جامعة واشنطن التي تضعها من خلال نظام برمجيات كمبيوتر موجود يسمى ResNet 18.

يوضح ندوبا الباحث الرئيسي: "يستخدم هذا النوع من البرامج الذكاء الاصطناعي وما يفعله هو أنه يحاول تحليل السعال ، نسميها الجرامات الطيفية للسعال ثم يتراجعها، لذا فهي طريقة رياضية لنمذجة صورة السعال لتحديد ما إذا كان هناك فرق بين شخص مصاب بالسل عندما يسعل وشخص غير مصاب بالسل عند السعال".

يعتقد ندوبا أنه إذا كان من الممكن إثبات أن البرنامج في التجارب يعمل بدقة ، فيمكنه تقصير الوقت قبل أن يتمكن المريض من الحصول على التشخيص والعلاج ، وهذا سيساعد في الحد من انتشار مرض السل.

"أكبر إنجاز هو تقليل الوقت اللازم للتشخيص لذلك ، من عندما يصاب شخص ما بأعراض السل ، إلى عندما يقرر الطبيب أنه مصاب بالسل ويحتاج إلى علاج في بعض الأحيان ، يمكن أن يتراوح المتوسط من 3 إلى 2 أشهر إلى سنة واحدة.

وعندما يكونون في المجتمع يكونون معديين وينقلون السل، في اللحظة التي يصابون فيها بالسعال ، إذا كان بإمكانك فقط تعريضهم لهذا البرنامج وتحديد أنه مرض السل ، فإن هذا سيقلل من انتقال السل في المجتمع والكثير من السل يرجع إلى انتقال العدوى ".

لكن البرنامج ليس دقيقا بما يكفي لتلبية المعايير المطلوبة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن التطبيق يجب أن يكون دقيقا بنسبة 90٪ على الأقل في التعرف على عدوى السل ويجب أن يكون دقيقا بنسبة 80٪ على الأقل في اكتشاف ما إذا لم تكن هناك إصابة.

أظهرت تجارب ندوبا حتى الآن دقة بنسبة 80٪ في الكشف عن السل ودقة 70٪ للكشف عن عدم وجود مرض السل.

ترغب منظمة الصحة العالمية في إجراء اختبار قد يكون لديه قدرة 90٪ للكشف عن مرض مثل السل ولديه فرصة أكثر من 80٪ للقول إن هذا ليس سل عندما لا يكون سل لذلك ، أظهر برنامجنا حتى الآن أكثر من 80٪ اختبار مقارنة ب 90٪ ، لسنا بعيدين نحتاج فقط إلى ضبطه.

وقد أظهرت تنبؤات بنسبة 70٪ بأنه لا يوجد سل عندما لا يكون هناك سل مرة أخرى قريبة جدا من مواصفات المنتج المستهدف لمنظمة الصحة العالمية بنسبة 80٪ ".

ويشارك مريض السل السابق جونسون مونوري في البحث.

لقد عولج ولم يعد معديا ، لكنه عاد إلى العيادة لإجراء فحوصات.

لم يدرك مونوري أنه مصاب بالسل حتى تم تشخيصه من قبل الطبيب الذي طلب منه المشاركة في برنامج البحث.

وهو يعتقد أن التطبيق سيكون مفيدا.

في السابق لم أكن أعرف أنني مصاب بالسل حتى عندما جئت للفحص ، وذلك عندما تم تشخيص إصابتي بالسل ثم جئت وقيل لي إن هناك تقنية جديدة يمكننا استخدامها لتشخيص السل من خلال تسجيل السعال، فعلت ذلك وأكدوا حالتي وبدأت في تناول الدواء، لقد تناولت الدواء وانتهيت، إنها تقنية مريحة للغاية، التكنولوجيا الجديدة التي أعتقد أنها ستساعد الكثير من الناس ".

كريم أوموجي متخصص في الصحة العامة في جامعة أمرف الدولية.

ويقول إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب آخذ في الازدياد.

بقدر ما سنستخدم الذكاء الاصطناعي في تشخيص هذا ، نعم هذا ممكن جدا. ليس من الممكن فقط استخدامه حاليا لأننا نتحدث من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية أينما كانوا ، والدردشة GPTs التي يتم استخدامها حاليا للتشخيص، لذلك ما سيحدث مع هذه التكنولوجيا هو أنها ستساعد لأن تذكر في المجال الطبي هناك ما نسميه ما يحتاج الناس إلى اتباعه من حيث العلاج وبالتالي فإن الذكاء الاصطناعي وكل هذه التطبيقات هي في الأساس للتنشيط والمساعدة أكثر من ذلك في التأكيد واثنان في الوقت الفعلي البيانات.

بحيث يمكن مساعدة المريض على الجانب الآخر بسرعة وممكن. دعونا لا ننظر إليها على أنها تشخيص.

دعونا نلقي نظرة على مقدار الوقت الذي يستغرقه المريض على الجانب الآخر للحصول على المساعدة.

ما مدى فعالية التكلفة؟ ما مدى سرعة ذلك؟ كم هو رخيص؟ هذه هي فائدة هذا وبالتالي نعم يمكن استخدامه ".

تم تمويل التجربة من قبل المعاهد الوطنية للصحة ، لكنها لم تحصل بعد على أي موافقة تنظيمية.