رئيس جامعة عين شمس يتفقد الدورة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر محمود:

تفقد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس جناح الجامعة في الملتقي والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 25-27 فبراير بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتشارك جامعة عين شمس كراعي بلاتيني في فعاليات الدورة الـ 14 للملتقى، تحت شعار الجامعة " AIN SHAMS UNIVERSITY YOUR GATE TO EXCELLENCE.

وأكد الدكتور محمد ضياء أن مشاركة جامعة عين شمس سنويا في المعرض يؤكد على حرصها على إظهار مواكبتها لأحدث النظم والبرامج التعليمية التي تتفق مع المعايير العالمية في مختلف التخصصات، حيث يعتبر Edugate من أهم الأحداث في مجال التعليم والتدريب فهو يجمع العديد من الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية، والطلاب، والمهتمين بمجال التعليم والتدريب، لتبادل الخبرات والمعرفة، واستكشاف أحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال، مما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتطوير القطاع التعليمي على الصعيدين المحلي والدولي.

وتابع: كذلك من خلال مشاركتها في Edugate تحرص جامعة عين شمس على إثراء التجربة التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية وتوفير الدعم اللازم لهم ومساعدتهم في تحديد اتجاهات مستقبلهم التعليمي بالمرحلة الجامعية الأولى، وتوعيتهم بالفرص الواعدة المقدمة من خلال برامج الجامعة المتنوعة في شتى المجالات والتخصصات المرتبطة بسوق العمل المحلي والاقليمي والدولي.

وأوضح ضياء أن جناح جامعة عين شمس على مدار أيامه الثلاث يقدم حزمة متميزة من البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة الدولية والبالغ عددها ما يزيد عن (71) برنامج ، فضلاً عن برامج الدراسات العليا وبرامج اللغات و البرامج والخدمات الموجهة للطلاب ذوي الهمم.

وأضاف أن الحزمة المتميزة من البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة الدولية في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية....الخ) تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتتميز بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز ، وتمثل تلك البرامج نموذج في التعليم يتبع بشكل رئيسي معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، وهي بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

وتتيح تلك التخصصات الجديدة في البرامج المميزة للطلاب تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى الأكاديمي والتدريب والتطبيق، فضلا عن الحصول على شهادتين أحدهما من جامعة عين شمس، والأخرى من جامعات دولية أجنبية في عدد من التخصصات.

وأشار ضياء إلى أن الجامعة تحظى بحزمة متميزة من الشراكات الدولية مع العديد من الجامعات حول العالم ولعل أبرزها جامعة كلاوستال بألمانيا وجامعة إيست لندن بانجلترا وجامعة كالابريا بإيطاليا وجامعاتGREAT ORMOND STREET HOSPITAL - UNITED KINGDOM وROYAL HOSPITAL.

يذكر أنه تفقد جناح جامعة عين شمس بالمعرض الدولي للجامعات السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، ورئيس ملتقى EduGate.