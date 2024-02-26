اللاجئون التشاديون في جمهورية أفريقيا الوسطى: بين الأمل في إعادة الإعمار

ياسر رشاد - القاهرة - أجبرت الأزمة المستمرة في تشاد، العديد من المواطنين على الفرار إلى شمال جمهورية أفريقيا الوسطى، بحثا عن اللجوء في بيتوكو وبيداكا من بينهم مزارعون يريدون زراعة الأرض لكسب عيشهم.

وتشدد جاكلين كورانتي، وهي أرملة تشهد على مآسي الصراع، على الحاجة الملحة لتوفير الأراضي الصالحة للزراعة.

وقد اجتذب هذا الشاغل اهتمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تعمل مع السلطات المحلية لإيجاد حلول.

وقد وجد اللاجئون التشاديون، الذين يبحثون عن حياة أفضل، ملاذا في مواقع محددة في جمهورية أفريقيا الوسطى من بينهم ، جاكلين كورانتي ، أم لطفلين ، تبرز لمبادرتها الشجاعة بعد أن فقدت زوجها في النزاع بين الرعاة والمزارعين في تشاد في مايو 2023، تدير الآن مطعما صغيرا لإعالة نفسها.

تشارك جاكلين القصة المؤثرة لوفاة زوجها في الصحراء، كان شقيقها الأصغر مسؤولا عن حراسة الحقل عندما هاجمهم رجال مسلحون وقتلوا زوجها.

وتتهم الحكومة التشادية بالتواطؤ في المأساة، قائلة إن معظم اللاجئين مزارعون يبحثون عن أراض صالحة للزراعة.

وفي مواجهة هذا الواقع، يطلب اللاجئون من المفوضية والسلطات الإدارية والمحلية إنشاء مركز للتدريب على الخياطة كما يريدون إنشاء مجموعة زراعية يمكنها الوصول إلى الأراضي الصالحة للزراعة والأدوات الزراعية والبذور لتعزيز تمكينهم.

يهدف هذا النهج إلى تعزيز المساواة بين الجنسين داخل هذا المجتمع المنفي.

وأقر أوليفييه فافا أتيدزاه، ممثل المفوضية في جمهورية أفريقيا الوسطى، بصحة هذه المخاوف وأكد دعم المنظمة، معربًا عن تضامنه مع اللاجئين التشاديين، واعدا بالعمل مع سلطات وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى لتسهيل اندماجهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

يسلط وضع اللاجئين التشاديين في جمهورية أفريقيا الوسطى الضوء على الحاجة إلى اتباع نهج شامل لإدماجهم.

وبالإضافة إلى المساعدات الإنسانية الفورية، يمكن أن يساعد تنفيذ المشاريع الزراعية والتدريب المهني في استعادة اعتمادهم على أنفسهم.

وترحب السلطات المحلية، بتشجيع من المفوضية، بهذه المبادرة، وتظهر تضامنها مع أولئك الذين يكافحون يوميا لإعادة بناء حياتهم في بيئة جديدة.