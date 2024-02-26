شركات بريطانية: هجمات البحر الأحمر تؤخر البضائع وترفع التكاليف

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مجموعة أعمال بريطانية إنها تواجه تكاليف شحن أعلى وتأخيرات تصل إلى أربعة أسابيع بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقالت أكثر من ثلث الشركات التي شملها الاستطلاع الذي أجرته غرف التجارة البريطانية (BCC) إنها تأثرت.

وارتفع هذا الرقم إلى أكثر من النصف بين المصدرين الذين أجابوا على الاستقصاء.

وحذرت BCC من أن التكاليف الإضافية يمكن أن تسهم في ارتفاع الأسعار في الاقتصاد البريطاني بشكل عام.

قال ويليام باين ، رئيس السياسة التجارية في BCC:" كانت هناك طاقة احتياطية في صناعة الشحن والشحن للاستجابة للصعوبات ، والتي اشترت لنا بعض الوقت لكن بحثنا يشير إلى أنه كلما طال أمد الوضع الحالي ، زاد احتمال أن تبدأ ضغوط التكلفة في التراكم".

ووجدت BCC أن المصدرين وتجار التجزئة وتجار الجملة والمصنعين كانوا أكثر عرضة من الشركات الأخرى للشعور بالتأثير ، مما يترك البعض يعاني من نقص في السلع لبيعها للعملاء ومكونات خطوط الإنتاج ، أو يواجهون صعوبات في التدفق النقدي.

وقالت اللجنة إن تغيير مسار الشحنات حول الطرف الجنوبي لأفريقيا ، رأس الرجاء الصالح ، يضيف ثلاثة إلى أربعة أسابيع إضافية إلى أوقات التسليم ، حيث أشارت بعض الشركات إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 300٪ لتأجير الحاويات.

وقالت راشيل وارينج، العضو المنتدب لشركة وارينغز للمفروشات التي تستورد الديكور الداخلي للحانات والمطاعم، إن الصراع يؤثر على عملها منذ ما قبل عيد الميلاد.