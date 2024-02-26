شعبة الزيوت: بدء إجراءات تدبير العملة للشركات من البنوك اعتبارًا من الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد السيد بسيوني، عضو شعبة الزيوت في اتحاد الصناعات، أن كمية الزيوت المستوردة والموجودة في الموانئ تكفي لتلبية احتياجات المصريين حتى عيد الأضحى المبارك.

وأشار بسيوني، خلال مداخلته في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، مساء الأحد، إلى أنه سيتم بدء إجراءات تدبير العملة للشركات من البنوك اعتبارًا من الغد.

وبالنسبة لتراجع أسعار الزيوت مع استمرار تدبير العملة، أوضح أن التراجع سيحدث، ولكنه لن يكون سريعًا. وأشار إلى أن الشركات لم ترفع الأسعار بنفس القدر الذي تذبذب به سعر الصرف في الفترة الماضية، وذلك بسبب الاستقرار النسبي للزيت في الموانئ.

وتابع بسيوني أن مع استمرار تدبير العملة وتراجع سعر الصرف، سيتم تقديم خصومات على الأسعار في السوق، وأشار إلى أن الشركات الكبرى قد بدأت بالفعل في تقديم خصومات تتراوح بين 15% و25% في معارض رمضان.

وعن الأسعار في السوق الحر والسوبرماركت، أكد بسيوني أنه سيكون هناك تأثير واضح لتراجع سعر الصرف الخاص بالتدابير والافراجات على الأسعار. وأكد أن الأسعار تتأثر بالأسعار العالمية وسعر الصرف في السوق المحلية، ومع استمرار التدبير الحالي، سيتم تخفيض الأسعار في الشهور القادمة.

وختم بسيوني بالإشارة إلى أنهم بدأوا بتقديم خصومات خاصة بشهر رمضان المبارك، وأن المستهلكين يستفيدون منها عند زيارتهم لشراء احتياجاتهم. وأكد أنه مع التزام البنوك بتوفير التدابير للشركات، سيتم إعادة النظر في الأسعار وتخفيضها بمجرد الافراج عن التدابير.