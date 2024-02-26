"رويترز": القوات الأميركية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق جنوب البحر الأحمر أول أمس

افادت وكالة "رويترز" عن القيادة الوسطى الأميركية، بأن "الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا استهدف على ما يبدو سفينة بخليج عدن أول أمس"، مشيرة الى ان "القوات الأميركية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق جنوب البحر الأحمر أول أمس".

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