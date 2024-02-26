السلطات القطرية اعلنت خططا لتوسعة جديدة لأكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم

أعلنت قطر خططا لتوسعة جديدة لحقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، مشيرة إلى أنها "ستؤدي لرفع إنتاجها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول العام 2030".

واوضح الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" سعد الكعبي في مؤتمر صحافي، إن "التوسعة الجديدة التي سيطلق عليها "مشروع حقل الشمال الغربي"، ستضيف 16 مليون طن إضافي من الغاز الطبيعي المسال إلى خطط التوسعة القائمة"، لافتا الى أن "التوسعة الكلية سترفع حجم الإنتاج الراهن بحوالى 85 بالمئة".

ولفت الى أن "الدراسات الأخيرة قد بينت أن حقل الشمال يحتوي على كمية غاز إضافية ضخمة تقدر بحوالي 240 تريليون قدم مكعب، مما يرفع احتياطي الغاز في دولة قطر من 1760 إلى 2000 تريليون قدم مكعب".

واكد أن "هذه المعطيات ستمكننا من الشروع بتطوير مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في القطاع الغربي لحقل الشمال بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنوي".

وسيرفع هذا إنتاج قطر الإجمالي من الغاز الطبيعي المسال إلى حوالى 142 مليون طن سنويا "عند الانتهاء في هذه التوسعة الجديدة قبل نهاية العقد الحالي"، ما يعني بحسب الكعبي "زيادة تقدر بحوالي 85 بالمئة مقارنة من مستويات الإنتاج الحالي".