في صحف اليوم: واشنطن لا تؤيد الورقة الفرنسية للتهدئة بين حزب الله وإسرائيل في الجنوب

كشفت مصادر سياسية بارزة أن جهات محلية أُحيطت علماً من واشنطن بأنها لا تؤيد الورقة الفرنسية للتهدئة بين حزب الله وإسرائيل في الجنوب، كما أن الورقة لا تحظى بموافقة إسرائيل التي تفضل أن يستمر الوسيط الأميركي آموس هوكستين في وساطته.
وعلمت "الشرق الأوسط" أن الملاحظات اللبنانية تنطلق من وضع الحكومة علامة استفهام كبيرة برفضها مجرد الدخول في نقاش يتعلق بالعنوان الذي تحمله الورقة الفرنسية حول الوصول إلى تدابير أمنية بين لبنان وإسرائيل لإعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب، على أساس أنه يثير الشبهة فيما إذا كان المقصود به التوصل إلى ترتيبات أمنية بين البلدين.
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