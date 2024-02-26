شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى لبنان ضد إسرائيل بمجلس الأمن على طاولة "خارجية النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة "المسئولية الدولية في ضوء ما تقدمت به لبنان من شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد الاحتلال الإسرائيلي بشأن الهجوم على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وكذلك المستجدات حول موقف مجلس الأمن نحو إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة".

ويعقد الاجتماع وسط حضور السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية لشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي".

جدير بالذكر أن النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قال إن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية بكل السبل والإمكانيات، مؤكدا أن المساعدات التي قدمتها مصر للقضية الفلسطينية مؤخرا للشعب الفلسطيني تزيد بنسب كبيرة عن جميع دول العالم.

وشدد "درويش" في تصريحات لـ"الخليج 365" أن مصر تدعم القضية الفلسطينية، لكنه في ذات الوقت أمن مصر القومي لا يقبل المساومة إطلاقا، مضيفا :" أمن مصر خط أحمر" وأن الدولة المصرية ترفض تصفية القضية الفلسطينية وفكرة تهجير شعب فلسطين.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنّ الموقف المصري من الأحداث الحالية في غزة حازم في أمرين، مساندة الفلسطينيين، ورفض التهجير وأن الأمن القومي المصري غير مطروح للتفاوض ولا يقبل المساومة إطلاقا.

وثمن موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية في موقفها بشأن القضية الفلسطينية، قائلا :" الرئيس السيسي يسانده 105 ملايين مصري في ضهره، ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية".