الرئيس الأوكراني: لا تفاوض بشأن نشر قوات أجنبية على أراضينا

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن حكومته لا تتفاوض مع شركائها بشأن نشر قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية؛ لمحاربة القوات الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله خلال مؤتمر صحفي، عقده الليلة الماضية: "لا نتفاوض مع شركائنا فيما يتعلق باستخدام جيوشهم على أراضي أوكرانيا. إذا أصبحت أوكرانيا جزءًا من الناتو، فسيكون ذلك بالنسبة لنا أقوى ضمان أمني".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه من الصعب عليه التعليق على البيان الذي أدلى به سفير أوكرانيا السابق لدى المملكة المتحدة، فاديم بريستايكو، الذي ادعى أن لندن تتطلع إلى إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.. قائلا: "لم أشاهد هذه المقابلة، ربما يعرف شيئا، إذا كان البريطانيون موجودين هنا بالفعل، فهذا رائع".

وكان الرئيس الأوكراني قد أكد - في وقت سابق - أن المنصب الشاغر لسفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة لا يؤثر على علاقاته مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وحول تطورات العملية العسكرية.. أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 410 آلاف و700 جندي، منذ بدء العملية العسكرية الروسية بعدما سجل مقتل 880 من الجنود خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و555 دبابة و12 ألفا و478 من المركبات المدرعة و9 آلاف و993 من النظم المدفعية و1000 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و686 من أنظمة الدفاع الجوي و340 طائرة مقاتلة و325 مروحية و25 سفينة حربية، فضلا 1580 من المعدات الخاصة و7 آلاف و707 طائرات مسيرة وغواصة واحدة و13 ألفا و37 من المركبات وخزانات الوقود".