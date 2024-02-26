أعلن "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، ‏قامت وحدة الدّفاع الجوّي في المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 09:20 ‌‎من صباح ‏اليوم الإثنين 2024-02-26، بإسقاط مسيّرة إسرائيليّة كبيرة من نوع "هرمز 450" ‏بصاروخ أرض- جوّ فوق منطقة ​إقليم التفاح​؛ وقد شوهدت وهي تسقط بالعين ‏المجرّدة"، مؤكّدًا أنّ "أعين مجاهديه ستبقى ساهرة، وستواصل تصدّيها ‏لطائرات العدو ومنعها من تحقيق أهدافها العدوانيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": أسقطنا مسيّرة إسرائيلية كبيرة من نوع "هرمز 450" بصاروخ أرض- جو فوق إقليم التفاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.