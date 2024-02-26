محمد سليمان للنشرة: لا تدخل خارجيا في مبادرة "الإعتدال الوطني" والأساس هو المضمون لا الصيغة

أكد عضو تكتل "الإعتدال الوطني" النائب محمد سليمان، في حديث لـ"النشرة"، أن أجواء اللقاءات التي عقدها التكتل مع بعض الكتل، بشأن مبادرته الرئاسية، إيجابية، مشيراً إلى أن التكتل في مبادرته ينطلق من وجود حراك دولي جدي، وبالتالي على القوى السياسية المحلية ملاقاة هذا الحراك، حيث أن المطلوب التكامل من أجل تحصين البلد قدر المستطاع.

ورداً على سؤال حول ما يطرح عن شكل المبادرة أو صيغتها، شدد سليمان على أن الأساس هو المضمون لا الشكل، لافتاً إلى أن التكتل في جميع المراحل الماضية كان في الموقع الوسطي، وهو اليوم قادر على التحدث مع جميع الأفرقاء للتلاقي والنقاش، مؤكداً الإنفتاح على أي صيغة يتم التوافق عليها، حيث المهم تأمين أكثرية من 86 نائباً وفتح باب المجلس النيابي لعقد جلسة إنتخاب بدورات متتالية، وعندها ليترشح من يترشح وليفز من يفز.

على صعيد متصل، نفى سليمان وجود أي تدخل خارجي في هذه المبادرة، مؤكداً أنها نابعة من حس وطني ومسؤولية تجاه البلد.