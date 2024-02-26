النشرة: سقوط مسيرة اسرائيلية في منطقة الجبل الرفيع بعد تعرضها لنيران مضادات ارضية

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "سقوط مسيرة اسرائيلية من نوع هيرمز في منطقة الجبل الرفيع بعد تعرضها لنيران مضادات ارضية". وفي وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بـ"اعتراض صاروخ أرض- جوّ في مرج ابن عامر شمال إسرائيل، أُطلق من لبنان، وحاول اعتراض طائرة مسيّرة إسرائيليّة".

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