"النشرة": تحليق شبه متواصل للمسيّرات الإسرائيلية فوق حاصبيا ومزارع شبعا ومنحدرات جبل الشيخ

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، بأنّ "الهدوء الحذر لا يزال يخيّم هذا الّصباح على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من جنوب لبنان، انطلاقًا من سهل المجيدية- الغجر- خراج بلدة الماري وحتّى منطقة العرقوب- حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة، وذلك مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيليّة الّتي استهدفت أطراف مزرعة حلتا وأطراف راشيا الفخار وكفرحمام وكفرشوبا والهباريّة".
وأشار إلى أنّ "هذا الهدوء الحذر خرقته منذ منتصف اللّيل الفائت وحتّى فجر اليوم، طلعات استكشافيّة للطّيران التجسّسي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا والمنحدرات الغربيّة لجبل الشيخ المطلّة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشّرقي"، موضحًا أنّ "المنطقة لا تزال تشهد تحليقًا شبه متواصل للمسيّرات الإسرائيليّة، وصولًا حتّى المنحدرات الغربيّة لجبل الشيخ المطلّة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشّرقي وجبل صافي".
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