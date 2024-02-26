عبدالله: لوقف التذاكي على الناس وخطة الانتظام المالي عمادها تقاسُم الخسائر بين الدولة والمصارف

أكّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، أنّه "يجب وقف التّذاكي على النّاس و​المودعين​، ويجب أن تتوقّف الدّولة و​المصارف​ عن رمي المسؤوليّات والهروب إلى الأمام".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "خطّة الانتظام المالي عمادها تقاسُم الخسائر بين من صرف المال، أي الدّولة، ومن راكم أرباح خياليّة من فوائد وهندسات، أي المصارف"، مشدّدًا على أنّ "المودع بكلّ مندرجاته تحمّل ما يكفي! بدنا خطّة صفحة واحدة!".