أمير قطر سيزور باريس الثلثاء والأربعاء المقبلين لإجراء محادثات مع ماكرون بشأن غزة

أعلنت ​الرئاسة الفرنسية​ أنّ أمير ​قطر​ الشّيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​ سيزور ​باريس​ يومَي الثّلثاء والأربعاء المقبلين، لإجراء محادثات مع الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​.

ولفت مسؤول في الرئاسة الفرنسية، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس"، إلى أنّ "قطر تعمل خصوصًا على إطلاق سراح الرّهائن، وهو ما يمثّل أولويّة بالنّسبة لنا". وهناك ثلاثة فرنسيّين بين الأسرى الّذين ما زالوا محتجزين في ​غزة​ لدى حركة "حماس" وفصائل فلسطينيّة أخرى. وأوضح أنّ المحادثات ستركّز أيضًا على "الجهود الجارية للتّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار، وتقديم مساعدات كبيرة لسكان غزة".

وقد برزت قطر باعتبارها وسيطًا رئيسيًّا بين إسرائيل و"حماس"، للتّوصّل إلى هدنة في غزة، وإطلاق سراح مزيد من الأسرى الّذين احتُجزوا خلال هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأوّل 2023.