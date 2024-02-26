"أسوشيتد برس": بايدن يلتقي قادة الكونغرس الأربعة لمناقشة حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

افادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض، بأن "يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن قادة الكونغرس الأربعة في البيت الأبيض غدا الثلاثاء، لمناقشة حزمة مساعدات طارئة لأوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى تجنب إغلاق الحكومة الشهر المقبل".

والقادة الأربعة الذين من المقرر أن يلتقيهم بايدن هم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

ويواجه مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون، ضغوطا كبيرة لتمرير حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار من أجل أوكرانيا وإسرائيل، فضلا عن أولويات الأمن القومي الأخرى.

وفي وقت سابق أعلن جونسون أن مجلس النواب "لن يرضخ للضغوط في ما يخص التشريع حول تمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ".