الخارجية الصينية: نعارض بحزم فرض أي عقوبات أحادية غير قانونية ضد الشركات الصينية

أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إلى أن الصين "تعارض بحزم فرض عقوبات أحادية غير قانونية ضد الشركات الصينية".
واوضحت تعليقا على سؤال وكالة "تاس" بشأن العقوبات الأميركية المفروضة على الشركات الصينية بحجة العلاقات مع روسيا، "إن التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي بين روسيا والصين ليس موجها ضد أي أطراف ثالثة، ولا يمكن أن يتأثر بالدول الأخرى. والصين تعارض بحزم فرض أي عقوبات أحادية غير قانونية ضد الشركات الصينية، وستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة بشكل موثوق".
وأضافت وزارة الخزانة الأميركية إلى قائمة العقوبات، يوم الجمعة الماضي، 9 شركات صينية يزعم أنها تقدم الدعم للجانب الروسي فيما أسمته "التحايل على القيود التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها". إضافة إلى ذلك، فقد فرضت وزارة التجارة الأمريكية قيودا على التصدير ضد 8 شركات من الصين بحجة العلاقات مع روسيا.
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