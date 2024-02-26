هنية من قطر: "حماس" وافقت على مسار المفاوضات حول وقف العدوان لكنها ترى أن العدو يماطل

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بعد لقاء مع أمير قطر، أن "حماس استجابت لجهود الوسطاء ووافقت على مسار المفاوضات حول وقف العدوان لكنها ترى أن العدو يماطل وهو ما لن تقبله بأي حال".
وأشار هنية، في مؤتمر صحفي، الى أننا "لن نسمح للعدو باستخدام المفاوضات غطاء لجريمته، ووقف حرب التجويع يحظى بأعلى درجات الاهتمام ويجب ألا يتم ربطه بأي قضايا أخرى".
وذكر هنية، أن "العدو الصهيوني يماطل وهو ما لن تقبله الحركة بأي حال ولن يكون الوقت مفتوحا أمامه".
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