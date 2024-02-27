من الحصار الإسرائيلي للعلاج في مصر.. قصة طفلة فلسطينية أنقذها أطباء كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نجح فريق طبي بمستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، في إنقاذ طفلة فلسطينية لم يتعدى عمرها 5 أعوام، مريضة بورم سرطاني ضخم أعلى الكلى، وتعاني أسرتها من عدم تلقيها العلاج بسبب الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة.

الطفلة جاسمين محمود الأطرش، مصابة بورم سرطاني يزن حوالي 500 جرام، استقبلها مستشفى العبور للتأمين الصحي في كفر الشيخ ضمن 13 طفلًا فليسطينيًا وأسرهم جراء أحداث غزة.

جرى تشكيل فريق طبي متخصص من أطباء جراحة الأطفال، ترأسه الدكتور محمد أبو سمرة، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي، ضم الدكتور إسلام النجار، استشارى جراحة الأورام، والدكتور كمال أبوشنب، استشاري جراحة الأطفال، والدكتور عمرو رزق، والدكتور عمرو إبراهيم، والدكتور صلاح الرفاعي، استشاري التخدير، للإشراف على إجراء العملية الجراحية الدقيقة للطفلة "چاسمين".

ووفق العمل المنوط للفريق الطبي، جرى وضع الطفلة تحت الملاحظة الطبية، والاطمئنان عليها تمامًا مع تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، فيما أجرى الفريق الطبي العملية الجراحية واستئصال الورم بشكل كامل من أعلى الكلى دون حدوث أي مضاعفات.

اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، كان على رأس وفد من مسئولي المحافظة لزيارة الطفلة في المستشفى رفقة نائبه عمرو البشبيشي، وبحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ياسر شعبان، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفرالشيخ، والدكتور محمد أبو سمرة، مدير مستشفي العبور، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بجهود الطاقم الطبي بمستشفى العبور بمدينة كفرالشيخ، لنجاحه في استئصال الورم السرطاني ونجاح العملية الجراحية.

وعلى هامش زيارته للطفلة، أكد محافظ كفر الشيخ، أن علاجها يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم الخدمات الطبية للفلسطينيين المصابين الذين يتلقون العلاج داخل محافظات الجمهورية جراء تداعيات الأحداث في قطاع غزة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم تضامنًا مع الشعب الفلسطينيي، ودعم مصر الكامل لهم.

وأوضح أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة التسهيلات للمرضى القادمين من قطاع غزة، وتوفير الخدمات الطبية وجميع الأدوية اللازمة لهم مع المتابعة والرعاية المستمرة للمرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وأوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم ولأسرهم.

وقال الدكتور ياسر شعبان، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي في كفرالشيخ، إن العملية الجراحية التي أجريت للطفلة "چاسمين" واحدة من العديد من العمليات التي يجريها الفريق الطبي بمستشفى العبور بكفر الشيخ، للمرضى القادمين من قطاع غزة، بهدف تقديم الخدمة الطبية المتميزة لهم ورعايتهم.