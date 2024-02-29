شدد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خلال لقائه سفير ألمانيا الجديد جورج شتوكل شتيلفريد، على "موقف التيار من مسألة النازحين وضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبي وألمانيا لموقفهما من هذه القضية".
وبحسب بيان عن "الوطني الحر"، فقد جرى التباحث بمواضيع الساعة، وقد تطابقت وجهات النظر على العديد من المواضيع الأساسية.
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل القى السفير الألماني: لمراجعة موقف الاتحاد الأوروبي وألمانيا من قضية النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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