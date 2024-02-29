باسيل القى السفير الألماني: لمراجعة موقف الاتحاد الأوروبي وألمانيا من قضية النازحين

شدد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، خلال لقائه سفير ألمانيا الجديد جورج شتوكل شتيلفريد، على "موقف التيار من مسألة النازحين وضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبي وألمانيا لموقفهما من هذه القضية".

وبحسب بيان عن "الوطني الحر"، فقد جرى التباحث بمواضيع الساعة، وقد تطابقت وجهات النظر على العديد من المواضيع الأساسية.