الدفاع الروسية: تحطم طائرة عسكرية على متنها 15 شخصًا في مقاطعة إيفانوفو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ طائرة من طراز "إيل-76" تابعة لها، تحطّمت في مقاطعة إيفانوفو، بعد إقلاعها في رحلة مجدولة اليوم، وكان على متنها 15 شخصًا.
وأشارت إلى أنّه كان هناك ثمانية من أفراد الطّاقم وسبعة ركاب على متن الطّائرة المنكوبة، موضحةً أنّ الكارثة تسبّب فيها حريق اندلع في أحد المحرّكات أثناء الإقلاع.
ولفت رئيس إدارة منطقة إيفانوفو، سيرغي نيزوف، إلى أنّ الحادث وقع على مسافة بعيدة من المباني السّكنيّة، ولم يصب أحد من السكان المحليّين بأذى.
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