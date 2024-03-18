حطيط بحث مع القاضي الحجار في السبل القانونية لتفعيل قضية إنفجار المرفأ واعادة التحقيقات

زار وفد من "اللجنة التأسيسة لتجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت" برئاسة إبراهيم حطيط، المدعي العام االتمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار في مكتبه في قصر العدل، وبحسب بيان الوفد، "تم البحث في السبل القانونية التي تخرج قضية إنفجار المرفأ من الجمود القضائي تمهيدا لإعادة عجلة التحقيقات".

وتطرق البيان الى "موقف الوفد من قاضي التحقيق طارق البيطار، واصفا إياه بالمتآمر على قضيتنا، مقدما للقاضي الحجار مجموعة أدلة، ومنها أحدى الأدلة الدامغة التي نالت إهتمامه ومنها اسماء أمنيين ووزراء وقضاة لم يستدعهم البيطار رغم علمهم بالنيترات وخطورتها ولم يفعلوا شيئا، مؤكدا موقفه بضرورة إستدعاء الجميع دون إستثناء وإبعاد هذه القضية عن التسييس والإستنساب وضرورة وحدة المعايير للوصول إلى الحقيقة و العدالة فيها. كما تطرق الوفد الى المظلومية التي لحقت بالموقفين سابقا، واصفا إياهم بالمعتقلين الذين قام معظمهم بكامل واجباته بالقول "لأننا مظلومون نرفض ظلمهم"، وقد نوه الحجار بهذا الموقف لأهالي فقدوا اعزاءهم. واختتم اللقاء بوعد من القاضي الحجار بأنه يجهد للوصول الى مخرج قانوني يعيد حسن سير التحقيقات، موضحا أن الأمر يحتاج لبعض الوقت الأمر الذي أبدى الوفد تفهمه".