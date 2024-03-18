من 16 لـ20 طالبا في اللجنة.. "التعليم" تتخذ إجراءات مختلفة لامتحانات الثانوية العامة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة زمنية محددة للتجهيز والاستعداد النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2024.

ووفقا للوزارة، فإنه جار العمل بشكل دقيق على الخطة الزمنية لإنهاء إجراءات الاستعداد للاختبارات قبل موعد انطلاقها 10 يونيو المقبل 2024.

ويتم التنسيق مع كافة المديريات التعليمية في المحافظات المختلفة مع وزارة التربية والتعليم للعمل على تحديد اللجان التي يتم تخصيصها كلجان سير مع استبعاد المدارس التي لا تعقد فيها امتحانات بسبب الغش.

شملت استعدادات وزارة التربية والتعليم، تكليف رؤساء الكنترولات ولجان النظام والمراقبة بشكل رسمي لبدء العمل بالكنترولات، خاصة أن مهمة الكنترولات تبدأ بمراجعة استمارات طلاب الثانوية العامة وتجهيز أرقام جلوس الطلاب.

من المقرر أن يتم الإعلان عن أرقام الجلوس قريبا للطلاب، إذ أنه سيتم إتاحة الاستعلام على أرقام الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم ومن ثم يحصل الطالب عليها مجانا، كما أنه سيتم توفيرها داخل لجان السير وأيضا فى المدارس الثانوية.

ومن المقرر أيضا توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة على لجان السير ليتم مراعاة أن لا يزيد عدد الطلبة على 16 طالبا في اللجنة الفرعية أو الفصل وبحد أقصى 20 طالبا.

وبحسب الوزارة فإن هناك أهمية لترك مساحة بين كل طالب وأخر ليؤدى الامتحان من أجل ضبط واحكام السيطرة على اللجان بحيث يجلس كل طالب على مقعد بشكل منفرد حتى لا يكون هناك مجال للغش الجماعى بين الطلاب.

ووفقا للوزارة فإن الطالب يحصل على رقم الجلوس بكود الطالب، من خلال البريد الإلكترونى الموحد للطالب الذى استخدمه فى تسجيل استمارة التقدم للامتحانات.

وبعد إعلان أرقام الجلوس يجب على الطالب عدم الاكتفاء بتحميل نسخة إلكترونية من أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 وطباعتها، بل يتوجه الطالب لاستلام أصل رقم جلوس الثانوية العامة من المدرسة المقيد بها لأن بطاقة رقم الجلوس مهمة لكى يكتب الطالب رقم جلوسه بشكل صحيح على كراسة الإجابة.

وعن عدد الخانات التابعة لأرقام الجلوس، أشارت "الوزارة" إلى أن عدد الخانات المخصصة لكتابة رقم جلوس الثانوية العامة 2024 فى كراسة البابل شيت أو كراسة الإجابة هي 7 خانات فقط تناسب رقم الجلوس المكون من 7 أرقام.

وتم إلغاء الخانة الإضافية التي كانت تربك الطلاب العام الدراسي الماضي، إذ أنه على الطالب كتابة ونقل رقم الجلوس بشكل صحيح ويقوم بتدوينه فى الخانات المخصصة من الشمال إلى اليمين بصورة دقيقة لا تحمل أي أخطاء.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لم يتم إجراء أي تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، التي من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو للمواد المضافة للمجموع.

وأكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم 4 مارس الجاري.

وأوضح أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 4 مايو 2024 وحتى 23 مايو 2024، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو 2024.

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