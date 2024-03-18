وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوافقون على فرض عقوبات على روسيا ردا على وفاة نافالني

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل (د ب أ)

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على فرض عقوبات جديدة على روسيا ردا على وفاة السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني، حسبما صرح دبلوماسيون في التكتل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال مسؤولون إن العقوبات تشمل أشخاصا من النظام القضائي الروسي. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفترة جديدة. وألقت وفاة نافالني في سجن في سيبيريا الشهر الماضي بظلالها على الانتخابات.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحفيين قبل اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل إن "انتخابات روسيا كانت انتخابات بلا خيار".