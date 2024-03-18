قامت القوات الاسرائيلية المتمركزة في بلدة الغجر المحتلة باطلاق النار من اسلحة رشاشة متوسطة وثقيلة باتجاه سهل بلدة الماري في قضاء حاصبيا، حيث اصيبت بعض مزارع الدواجن بالرصاص دون اصابة مالكيها بأذى، كما وقد قامت قوات العدو صباحا باطلاق الرصاص باتجاه المزارعين في نفس المكان بهدف منعهم من التواجد والعمل في اراضيهم مما دفعهم للمغادرة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: القوات الاسرائيلية تطلق النار باتجاه سهل بلدة الماري لمنع المزارعين من القيام باعمالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.