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أعلنت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" أن "عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلغ عنها على الخط الساخن 1745 لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لشهر شباط 2024، بلغت: 40 عنفا جسديا، 9 حالات عنف معنوي، صفر عنف جسدي، صفر عنف اقتصادي، وحالة غير ذلك".
وأوضحت أن "هذا التقرير يشمل عدد الاتصالات المتعلقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي، التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745 ويتم التبليغ عنها من قبل الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، إضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية".
كانت هذه تفاصيل خبر "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة": شكاوى العنف الاسري على الخط الساخن خلال شباط بلغت 50 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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