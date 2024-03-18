الجميل التقى السفيرة الايطالية: لانتخاب رئيس توافق عليه كل الاطراف بعيدا عن نهج الفرض الذي يتبعه حزب الله

التقى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل السفيرة الايطالية نيكوليتا بومباردييري في زيارة وداعية، يرافقها المستشار السياسي في السفارة بياترو اينار.

وبحسب بيان للكتائب، حضر اللقاء عضو المكتب السياسي جويل بو عبود ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله وجرى في خلاله عرض "لآخر التطورات في لبنان والمنطقة لاسيما الحرب الدائرة بين اسرائيل وحركة حماس وامتدادها الى لبنان، اضافة إلى الاستحقاق الرئاسي".

وشدد الجميل على "مواقف الحزب في ما يتعلق بالملف الرئاسي وضرورة انتخاب رئيس توافق عليه كل الاطراف بعيدا عن نهج الفرض الذي يتبعه حزب الله"، داعيا إلى "ضرورة حماية لبنان من أي تصعيد والتوصل لحل شامل للمنطقة".